Nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali inserita nella programmazione dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il MIBACT, l’Assessorato ai Beni Culturali della città di Quartu organizza per questo prossimo week end la manifestazione “Nuraghe Diana in… musica”, con la partecipazione di Nicola Agus, suonatore di launeddas, interprete appassionato di musica etnica che sa rivisitare la tradizione coniugando lo studio degli strumenti antichi con pezzi moderni.

Sabato 23 giugno 2018 alle ore 19 avrà inizio una visita guidata al Nuraghe condotta dall’archeologa Patrizia Zuncheddu, che ha diretto gli scavi e che quindi con la sua competenza metterà in luce tutte le caratteristiche e le curiosità del sito. Alle ore 21 in un bellissimo scenario che vedrà il nuraghe illuminato si esibirà Nicola Agus in un concerto di launeddas che proseguirà fino alle ore 23.

Domenica 24 giugno dalle ore 19 si potrà usufruire delle visite guidate e godersi lo spettacolo di un bel tramonto

Si ricorda che grazie alla collaborazione con il CTM, il Nuraghe è raggiungibile tramite i mezzi pubblici e che è stata programmata ed attuata una fermata proprio a servizio del Nuraghe.

Commenti

comments