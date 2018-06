Evacuata la sede della Bnl di Cagliari, nel Largo Carlo Felice. Sul posto stanno operando alcune squadre di Vigili del Fuoco e le Volanti della Questura.

Secondo quanto si apprende intorno alle 8,30 sarebbe scattato l’allarme per un incendio nel seminterrato. Non si conosce per ora l’origine dell’incendio.

I vigili del fuoco hanno transennato l’ingresso carraio. Gli agenti delle Volenti presidiano l’ingresso della Banca.

(Notizia in aggiornamento)

