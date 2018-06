I militari del Gruppo Navale della Guardia di Finanza di Cagliari, in pattugliamento nelle appena fuori dalle acque territoriali, a 15 miglia a sud di Capo Teulada, hanno intercettato nel corso della notte, due barchini con a bordo 21 migranti di asserita nazionalità algerina.

I migranti sono stati trasbordati sul pattugliatore d’Altura ‘S.Ten. Paolini’, così come le riserve di carburante e i motori, mentre i barchini sono stati asciati alla deriva ed è stata data comunicazione ai naviganti. I 21 algerini, tutti maschi e in buone condizioni di salute, sono stati sbarcati al porto canale di Cagliari e avviate le procedure per il loro trasferimento al Cpa di Monastir (Ca) per l’identificazione.

