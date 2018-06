Furto nel corso della notte a Tertenia (Nu).

Un residente del paese ogliastrino si è recato nel suo terreno di campagna per attaccare all’auto il carrello con l’imbarcazione ma si è accorto che nel corso della notte i ladri, dopo aver forzato il cancello, avevano rubato indisturbati il carrello e la barca.

I militari, accorsi su luogo del furto, hanno effettuato un accurato sopralluogo per verificare la presenza di tracce utili all’identificazione degli autori. Immediate le ricerche dei malfattori, estese anche ai paesi confinanti, da parte delle pattuglie dei Carabinieri in servizio

