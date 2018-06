Venerdì 22 giugno alle ore 11 nella sala del Retablo del Palazzo Civico di via Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Centro Servizi Integrati per la Famiglia che aprirà la prossima settimana in via Caprera 1 e sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Centro Panta Rei Sardegna.

Saranno presenti l’assessore alle Politiche Sociali e Salute Fernando Secchi, la presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali Rita Polo e la responsabile della Cooperativa Sociale Centro Panta Rei Sardegna Marta Chessa.

Commenti

comments