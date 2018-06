Sarà possibile utilizzare la nuova procedura non solo dal pc ma anche da tablet e smartphone, previa registrazione allo Sportello Online dei servizi al cittadino, sul sito www.cagliariportaaporta.it e su Aligapp.

Il nuovo sistema è piuttosto semplice e intuitivo. L’utente dovrà scegliere il rifiuto ingombrante di cui deve chiedere il ritiro, selezionandolo da un elenco corredato da immagini. L’App limita automaticamente il numero di ingombranti selezionati, per non superare il massimo consentito pari a cinque per ogni richiesta. In automatico viene calcolata la cubatura complessiva, necessaria all’appaltatore per organizzare i circuiti di raccolta.

Per le aree non ancora raggiunte dalla consegna del kit e della Eco-Card è sempre attivo il servizio di prenotazione ritiro a domicilio tramite il Numero Verde 800.500.122.