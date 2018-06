Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Mulinu Becciu, a Cagliari.

Il conducente di una Toyota Aygò tra via De Martis con via G. delle Notti, non ha rispettato lo stop, scontrandosi con una Matiz Daewoo, condotta da un ottantasettennne di Cagliari.

A seguito dell’urto la Matiz si è ribaltata sul fianco Sinistro e dopo aver strisciato per circa 5 metri sulla strada si è rimessa in posizione di marcia. Il suo conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, all’ospedale Marino.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso

Commenti

comments