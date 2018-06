Nella serata ieri carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato Pierpaolo Ermatosi, 48enne cagliaritano, per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare uno scooter Honda 650 vicino alla spiaggia di Calamosca.

Il 48enne era uscito da qualche ora dal carcere di Uta. Ora si trova nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro in attesa del rito per direttissima.

Commenti

comments