“In un periodo caratterizzato dall’insorgere di diverse criticità connesse alla gestione delle installazioni militari presenti sull’isola, esercitava una lungimirante, minuziosa e proficua azione di collegamento con le varie istituzioni i locali che forniva un decisivo impulso alla finalizzazione di diversi progetti di centralità strategica per la Forza Armata”.

È questa, in sintesi, la motivazione che oggi ha portato al conferimento della Croce d’argento al merito dell’Esercito, al comandante del Comando militare esercito Sardegna, generale Giovanni Domenico Pintus.

La croce d’argento è stata conferita oggi dal generale Rosario Castellano, durante la cerimonia per il rientro della Brigata Sassari in Italia dopo la partecipazione all’operazione “Resolute Support” in Afghanistan.

