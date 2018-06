“21 giugno 2018 ore 10.00, documentazione delle continue emissione e della dubbia qualità dell’aria, oltre il fastidioso odore. Anche ieri, 20-6-2018, dalle ore 19:00 in poi, la ciminiera FCC continuava la sua emissione di fumo. Anche nelle ore notturne si averte l’inequivocabile odore pungente che rende l’aria molto pesante. Si può vivere una buona qualità di vita in questo paese?”, è la denuncia che l’Associazione Salva il Mare ha pubblicato sulla sua pagina Facebook circa la situazione nella quale versano i cittadini di Sarroch.

“Tutto questo oltre a provocare fondati dubbi sulla salubrità del paese, lo sottopone ad una svalutazione del valore degli immobili e delle altre attività economiche. Il lavoro per i cittadini Sarrochesi pare non sia messo bene. Di contro si vede tutti i giorni alle 16:30, orario di uscita dei dipendenti, l’ondata di auto e pullman con le più svariate destinazioni della Sardegna. Quanto da tutti notato ha due interpretazioni di lettura, la prima vede un traffico impressionante verso il capoluogo, la seconda fa emergere che la maggior parte dei dipendenti non proviene da Sarroch – e prosegue il post – quindi riassumendo: 1) aria mal sana; 2 scarso lavoro per le persone del posto; 3) valore degli immobili ridotti ai minimi termini e invendibili per intuibili ragioni del primo punto; 4) alternative lavorative impraticabili su altri settori sempre per via del punto primo; 5) paradosso dei paradossi che ha del tragicomico, sta nel fatto che il carburante costa più che altrove, costantemente”.

“Cosa ha fatto la classe politica di Sarroch in tutti questi anni? L’opposizione? Sarebbero gradite delle risposte. Tra l’altro, avete notato la provenienza delle persone che seguono questa pagina Solamente persone sensibili alla materia e non abitanti a Sarroch, questo è un dato di fatto molto inquietante – e conclude – il fatto che il cittadino di Sarroch abbia questa rassegnazione e non si senta indignato è molto singolare. Si parla tanto di ambiente e dei suoi danni, qui che è evidente giornalmente nulla si fa. Solamente quando l’odore diventa letteralmente irrespirabile, allora si sparano un po’ di lamentele qua e là. Meditate gente, abbiamo tutti una coscienza e responsabilità”.

