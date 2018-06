Il pattugliatore d’altura ‘S.Ten Paolini’ del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari sta monitorando un barchino di migranti diretto verso la costa del Sulcis. Si tratta di una piccola imbarcazione con a bordo una decina di uomini che naviga spedito a circa 25 miglia da Capo Teulada. Le condizioni meteo marine sono ottimali e proprio per questo si teme che siano partiti dalla costa africana altri barchini che potrebbero arrivare nel Sulcis in nottata.

Nel corso della notte scorsa gli stessi finanzieri del Gruppo Aeronavale hanno intercettato altri due barchini con a bordo 21 uomini, tutti giovani e di asserita nazionalità algerina. Dopo averli trasbordati sul pattugliatore sono stati sbarcati a Cagliari e portati al Cpa di Monastir per le procedure di identificazione. Stessa procedura verrà seguita questa sera non appena il barchino entrerà in acque nazionali e sarà abbordato dai militari della Guardia di Finanza.

