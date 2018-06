“Identità digitale e servizi digitali per l’impresa 4.0”: è il titolo del nuovo workshop organizzato il 3 luglio dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Cagliari, in collaborazione con Infocamere.

Nel corso dell’incontro, saranno illustrate le caratteristiche della firma digitale: in cosa consiste e quali sono i suoi molteplici utilizzi per le imprese. In particolare, sarà presentato il nuovo dispositivo wireless di Infocamere, che consente di utilizzare anche lo smartphone per firmare digitalmente i documenti. Ma non solo.

Nel corso del workshop un focus speciale sarà dedicato alla Cns (Carta Nazionale dei Servizi), un dispositivo (ovvero una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale e allo Spid, Sistema pubblico di identità digitale che consente di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione.

Interverrà Paolo Fiorenzani, Program Manager Cassetto Digitale e responsabile Spid e strumenti innovativi di identità digitale di Infocamere. Durante l’incontro, la cui partecipazione è gratuita, sarà possibile richiedere gratuitamente lo Spid. Il workshop si terrà nel palazzo Congressi del quartiere fieristico e inizierà alle 15.

