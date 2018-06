Non solo riso e agroalimentare. Nell’oristanese ci sono piccole e medie imprese che realizzano prodotti industriali di qualità e, soprattutto, che esportano all’estero. È il caso di un’azienda di Simaxis, leader in Sardegna nella progettazione e costruzione di forni a legno per uso domestico e per la ristorazione.

Questa mattina l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, ha visitato lo stabilimento e ha incontrato i soci e i dipendenti dell’azienda, che ha partecipato al bando per imprese singole e alle iniziative finanziate con il Programma triennale regionale per l’Internazionalizzazione. “L’azienda è un esempio di come si può uscire dalla crisi”, ha detto l’assessora.

“Negli anni si è specializzata in produzioni di altissima qualità, ha saputo cogliere le opportunità offerte dal mercato estero, anche grazie agli strumenti legislativi e finanziari messi in campo dall’Assessorato per incentivare le imprese che vogliono esportare. Qui il made in Italy e il made in Sardinia – ha concluso – le storie che raccontano il rapporto secolare tra l’uomo e il pane, o piatti tipici come la pizza, si sposano perfettamente in un connubio di elementi innovativi, tradizione e creatività. Esempi come questo – ha concluso l’assessore – sono significativi e fanno ben sperare per un graduale consolidamento della ripresa economica che da oltre un anno registriamo in diversi territori dell’isola”.

