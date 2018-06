È sbarcato oggi a Olbia il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale che viene organizzato per le nuove aperture McDonald’s in tutta Italia.

In piazza Mercato, hanno preso il via i colloqui individuali per le persone che lavoreranno nel ristorante cittadino. Sono quasi 700 i curricula ricevuti per i 40 nuovi posti di lavoro. I principali requisiti richiesti ai candidati sono la predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente. Ai colloqui individuali di oggi sono stati convocati circa 90 candidati che hanno già superato le prime due fasi di selezione online inserendo il proprio curriculum e rispondendo alle domande di un test sul sito mcdonalds.it.

I candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di formazione propedeutico alle loro mansioni nel nuovo punto vendita. In Sardegna i McDonald’s sono 13 dei quali quattro a Cagliari: 10 sono mcDrive (i prodotti possono essere acquistati direttamente in auto), sette sono McCafè. Vi lavorano 400 dipendenti.

