“La Sardegna è una terra con tanta dignità, forza e voglia di fare, con prodotti enogastronomici di eccellenza legati alla tradizione. In più, paesaggi meravigliosi e un mare che tutto il mondo ci invidia: questi sono fattori che fanno la differenza e che vogliamo valorizzare per promuovere al meglio il Made in Italy all’estero”.

Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, in visita al birrificio Ichnusa ad Assemini, comune dove domenica si svolge il turno di ballottaggio per le comunali. “Su agricoltura e turismo c’è tanto da fare – ha sottolineato -. Servono collegamenti aerei più frequenti e adeguati, altrimenti i turisti vanno altrove e così non va affatto bene”.

