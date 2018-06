Riki firmerà le copie del suo nuovo album Live & Summer Mania, nel corso di un Instore Tour composto da 13 date. L’album, uscito il 15 Giugno, è il terzo di Riccardo Marcuzzo dopo l’EP “Perdo Le Parole” e “Mania”.

Live & Summer Mania, contiene brani presenti nei precedenti album ma qui proposti in versione live (tratti quindi dai concerti di RIKI) e inediti estivi, inclusa la canzone realizzata con i CNCO “Dolor de cabeza” (Mal di testa), già candidata tra i tormentoni dell’Estate 2018.

RIKI, prima di tornare sul palco con le date estive del Mania Tour, ci teneva ad incontrare i suoi fan – i Rikers – per festeggiare insieme l’uscita di questo suo nuovo lavoro. L’imminente avvio della Tourneè non gli permette però di poter affrontare un Instore Tour ricco di appuntamenti, motivo per cui saranno 13 gli incontri organizzati nelle città non toccate dal Mania Instore Tour.

Le date:

30 Giugno

Sestu (Cagliari) @ Corte del Sole, ore 17.30

@ Corte del Sole, ore 17.30 1 Luglio

Nuoro @ CC Prato Sardo, ore 17.30

