I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti durante la scorsa notte, verso le 4:30, (dopo una chiamata alla sala operativa 115), per un incidente stradale sulla Ss 131 all’altezza di Sky in direzione Monastir.

Nel sinistro una Fiat Panda si è scontrata con una Fiat Bravo già ferma in corsia di emergenza per via di un altro incidente. Ad avere la peggio nello scontro è stata una ragazza che è rimasta incastrata tra le lamiere. Gli operatori dei Vvf sono riusciti tempestivamente a tirare fuori la giovane dall’auto.

Sulle dinamiche dell incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, giunti anch’essi sul posto.

