Nella serata di ieri, verso le 18:00, sulla Ss 131 in direzione Sassari all’uscita per Serrenti, i carabinieri, durante un servizio coordinato per il contrasto al traffico di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza per i reati di detenzione ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina un 31enne di Serrenti, disoccupato e un 31enne di Villacidro.

Il primo non si è fermato all’alt dei militari, che sono riusciti a bloccarlo dopo pochi metri grazie all’ausilio di un’altra pattuglia. La perquisizione personale e veicolare effettuata, poi estesa anche al domicilio, ha consentito di sequestrare 67 grammi di cocaina, 459 grammi di marijuana, una pistola a tamburo tipo “scacciacani” modificata e carica, una pistola semiautomatica tipo “scacciacani” priva del tappo rosso, 25 cartucce calibro 9, 5 cartucce a salve, un bilancino di precisione e la somma di euro 375,00.

La sostanza stupefacente, verosimilmente destinata allo spaccio nel comune di Villacidro, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

