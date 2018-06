L’estate fatica ad affermarsi e il maltempo non abbandona la Sardegna: un nuovo bollettino di colore arancione è stato rilasciato dalla protezione civile. L’allerta meteo per temporali e nubifragi è stata diramata per la giornata di domenica 24 giugno, dalle ore 15:00 e sino alle 06:00 di lunedì 25 giugno.

Le zone interessate saranno soprattutto la parte orientale e meridionale della regione, con cumulati sino a elevati e intensità localmente forti.

Il fenomeno sarà accompagnato da improvvise raffiche di vento, seppure di breve durata.

La protezione civile ricorda che si possono verificare:

danni diffusi e allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide, alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e/o a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico; pericolo per la pubblica incolumità e possibili perdite di vite umane.

Commenti

comments