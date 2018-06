Sbarcati, identificati e subito arrestati. E’ la sorte di due dei 28 migranti che sono stati intercettati dal Reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari a largo della costa Sud della Sardegna negli scorsi giorni.

Gli agenti dell’ufficio immigrazione hanno svolto i consueti accertamenti preliminari attraverso la consultazione di diverse banche dati interforze e hanno scoperto i precedenti dei due. L’algerino Abdelkarim Boutarfa, di 35 anni era infatti ricercato con mandato europeo dalle autorità tedesche: risulta responsabile, insieme a un connazionale, di un furto aggravato con scasso in un’abitazione privata.

Per lui si è aperta la procedura per l’estradizione in Germania. Un altro algerino, Amar Bougera, di 30 anni, è risultato già espulso dalle autorità italiane ed è quindi scattato l’arresto per aver fatto rientro nel territorio italiano prima dei 5 anni senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno.

Commenti

comments