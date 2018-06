Giornata finale per l’Audi Invitational Team Racing Challenge che si conclude con la vittoria del Newport Harbor Yacht Club a precedere lo Yacht Club Costa Smeralda e il New York Yacht Club, rispettivamente secondo e terzo classificato. La terza edizione di questa manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda ha visto regatare 14 equipaggi in rappresentanza di 7 prestigiosi yacht club internazionali provenienti dall’America, Inghilterra, Svezia e Italia che hanno disputato 55 regate.

Scontro diretto tra i team del Newport Harbor Yacht Club capitanati da Justin Law e Mac Mace e il team di casa lo YCCS (skipper Antonio Sodo Migliori e Edoardo Mancinelli Scotti) per il primo e il secondo posto. Vincendo 2 prove su 3 gli statunitensi si sono aggiudicati il primo posto seguiti al secondo gradino del podio dallo YCCS. Battaglia tra l’Eastern Yacht Club (skipper Spencer Powers e Stein Skaane) e il New York Yacht Club (Brian Doyle e Will Graves) per la conquista della terza posizione, raggiunta dal New York Yacht Club considerando il punteggio ottenuto nei round robin dei giorni precedenti.

Il prossimo appuntamento sportivo per lo YCCS, è fissato dal 29 giugno all’1 luglio con la Coppa Europa Smeralda 888 a bordo degli omonimi monotipo, disegnati appositamente dall’architetto navale German Frers per il Club.

