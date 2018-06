Al porto di Cagliari, al molo dogana, i vigili del fuoco sono intervenuti per scongiurare l’affondamento di un imbarcazione per cause tecniche sulle prese a mare.

I sommozzatori si sono immersi nelle acque del porto di Cagliari, mentre la partenza porto si occupava di verificare il problema dall’interno.

In breve tempo il problema è stato risolto e si è scongiurato l’affondamento dell’imbarcazione evitando, oltre il danno al proprietario, anche un probabile inquinamento.

