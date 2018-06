Primo incontro tra sindacati e Sider Alloys sul piano industriale dello stabilimento ex Alcoa di Portovesme. Ad annunciare la riunione il segretario della Fiom del Sulcis, Roberto Forresu, sulla sua pagina Facebook.

“Dopo due richieste di incontro, arriva finalmente la convocazione in Confindustria a Cagliari, da parte della Sider Alloys, per venerdì 29 giugno alle ore 10:00. Ci siamo, entriamo nel merito del piano industriale”, scrive. La riunione arriva dopo il via libera, il mese scorso, all’aumento di capitale e alla partecipazione dei dipendenti parteciperanno al capitale e alla governance della società con una quota del 5%.

Nel frattempo, come già emerso in incontro a Cagliari al quale era presente la Regione, a metà settembre dovrebbe essere avviato il progetto di ammodernamento degli impianti del Sulcis, il cosiddetto revamping, con un investimento di 135 milioni di euro, e assunti 50 lavoratori.

