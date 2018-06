Una stenella, un piccolo cetaceo della famiglia dei delfini che nuotano in mare aperto, è stata ritrovata oggi dal Centro di Recupero del Sinis a San Vero Milis.

Probabilmente il cetaceo è stato trasportato dalle correnti fino alla costa de Sa Mesa Longa, luogo in cui è stato ritrovato spiaggiato. Per ora non conoscono le cause esatte della morte.

