Ondata di maltempo in Sardegna dal nord al sud dell’Isola. Mentre una bomba d’acqua si abbatteva nel Cagliaritano, con allagamenti nell’hinterland, si registra anche una forte grandinata a Tempio, in Gallura.

Nel sud dell’isola due tronchi hanno invaso la carreggiata della statale 130 all’altezza del bivio per Elmas e la vecchia statale 131. La strada è stata chiusa nella parte occupata dagli ostacoli. Bloccato il traffico anche sulla 131 Dir (uscita di Cagliari-ingresso per la “Carlo Felice”) nella zona dell’aeroporto per un allagamento che rende la strada impercorribile: sul posto stanno operando i mezzi dell’Anas.

Vigili del fuoco all’opera in diverse zone del capoluogo sardo e nei centri limitrofi per allagamenti nelle strade. Decine gli interventi.

