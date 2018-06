Una donna intrappolata in uno scantinato a causa della bomba d’acqua che si è abbattuta su Cagliari e l’hinterland è stata messa in salvo dai poliziotti delle Volanti della Questura in via S’Ecca Manna, nel centro cittadino. Sono stati i vicini, richiamati dalle urla e dalle richieste di aiuto, a dare l’allarme e a chiamare il 113.

Gli agenti sono stati impegnati tutto il pomeriggio per ridurre i disagi creati dal maltempo. Gli interventi hanno riguardato in particolare segnalazioni di aperture tombini e allagamenti nella zona di Sant’Avendrace e via Dante.

Un altro intervento è stato effettuato nel sottopasso che dalla SS130 porta alla SS 554: due auto sono rimaste bloccate a causa dell’allagamento del tratto di strada. Conducenti e passeggeri sono stati portati al sicuro dai poliziotti che hanno poi deviato il traffico verso il centro di Cagliari.

Commenti

comments