Il maltempo attanaglia la Sardegna, diverse le operazioni di soccorso a Cagliari e nell’Hinterland.

I volontari della P.A.F.F. hanno trovato, durante i numerosi interventi, una macchina nella foce del canale Rio foxi a Quartu Sant’Elena. Sono state allertate le autorità competenti per la bonifica della zona.

Sempre causa allerta meteo, i volontari si sono recati con due mezzi in via Nenni sempre a Quartu, per mettere in sicurezza la strada ed iniziare lo svuotamento delle strade.

L’acqua ha raggiunto più di metro mezzo, causando disagi ed allagamenti in tutta la zona.

