Interventi in tutta la Sardegna dei tecnici di Abbanoa, operatività intensificata con squadre mobilitate nei territori colpiti da bombe d’acqua e un numero di segnalazione guasti attivo e al servizio dei clienti, con il 95 per cento delle chiamate ricevute per intasamenti fognari Sanluri, Cagliari, Quartu, Macomer Iglesias, Guspini nel Sud Sardegna

E’ stato un pomeriggio di lavoro intenso per le squadre tecniche del Gestore delle Acque, che hanno affrontato le conseguenze legate al maltempo, ma anche nella notte sarà incessante il lavoro degli operatori nell’assicurare il servizio. Intasamenti fognari, tombini saltati, eccezionale riversamento di detriti in fognatura trascinati dalle acque piovane: numerosi gli allarmi rilevati dal telecontrollo per mancanza di tensione in serbatoi e impianti sollevamento, tutti ripristinati dagli operatori.

A Cagliari le maggiori criticità si sono riscontrate a Pirri, Sant’Avendrace e Piazza Matteotti, ma problemi sono stati riscontrati anche in Viale Diaz all’incrocio con via Sonnino con le reti bianche e miste in pressione a causa delle piogge improvvise. A causa dell’intasamento delle fogne oggi sono pervenute segnalazioni di difficoltà nello scarico da parte di utenti di Sanluri, Villasor, Pimentel e Furtei in concomitanza con i momenti più intensi delle precipitazioni. La criticità si è risolta con il progressivo deflusso delle acque. E’ ancora in corso una verifica su Guspini per intasamento su alcune vie.

Anche ieri il Gerrei, il Sarcidano e parte della Trexenta sono stati investiti da un’altra bomba d’acqua. Le squadre sono intervenute sul collettore consortile fognario di Gonnostramatza e Collinas e sulla rete fognaria di Siurgus Donigala, con interventi che si sono protratti fini alle prime ore del mattino. Sempre nel Distretto 3 sono stati ripristinati gli impianti sollevamento e i serbatoi andati in tilt per mancanza di tensione elettrica. Eseguito anche un intervento sull’acquedotto del Gerrei. In Gallura numerosi gli interventi a Tempio, Calangianus, Luras concentrate nella zona del Monte Acuto. Le squadre di Abbanoa hanno evitato che si verificassero disservizi.

