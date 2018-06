Chiusi alle 11 i seggi per i ballottaggi, comincerà lo spoglio delle schede per il comune di Iglesias. Ecco i risultati in tempo reale:

Sezioni sindaco: 32 / 32

Candidati Sindaco e Liste Voti II turno % Voti I turno % Seggi USAI MAURO ELETTO SINDACO 5.687 52,08 5.727 41,74 PARTITO DEMOCRATICO 2.331 17,81 7 LISTA CIVICA – PIAZZA SELLA 1.551 11,85 4 LISTA CIVICA – RINNOVA IGLESIAS 1.261 9,63 3 LISTA CIVICA – IL TUO SEGNO PER IGLESIAS 622 4,75 1 Totale liste 5.765 44,05 15 PISTIS VALENTINA 5.233 47,92 3.862 28,15 FORZA ITALIA 1.307 9,98 2 RIFORMATORI SARDI 1.001 7,64 1 LISTA CIVICA – IGLESIAS IN COMUNE 543 4,14 1 LISTA CIVICA – CAS@IGLESIAS 541 4,13 – FRATELLI D’ITALIA 209 1,59 – Totale liste 3.601 27,52 4

