Chiusi alle 11 i seggi per i ballottaggi, comincerà lo spoglio delle schede per il comune di Assemini. Qui sotto i risultati in tempo reale:

Sezioni sindaco: 19 / 22

Candidati Sindaco e Liste Voti II turno % Voti I turno % LICHERI SABRINA 4.785 59,41 4.983 44,75 MOVIMENTO 5 STELLE 4.798 44,44 SCANO ANTONIO 3.269 40,59 3.962 35,58 LISTA CIVICA – PROPOSTA CIVICA 1.210 11,20 LEGA – PS D’AZ 840 7,78 FORZA ITALIA 795 7,36 FRATELLI D’ITALIA 605 5,60 RIFORMATORI SARDI – LIBERAL DEMOCRATICI 393 3,64 Totale liste 3.843 35,59

