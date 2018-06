L’artista latino numero uno in Europa sarà il 30 giugno a Terralba, in provincia di Oristano per una delle date previste del suo tour.

Jay Santos, icona della musica reggaeton che fa ballare tutto il mondo con successi come “Caliente” o “Baby”.

L’artista sarà il 30 giugno in piazza Caduti sul Lavoro a Terralba con ingresso gratuito

Commenti

comments