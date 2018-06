Settimana ricca di emozioni per i segni di Aria, gli amori datati rifioriranno e ci saranno ottime possibilità di riscoprire legami che sembravano sopiti. Il pianeta Mercurio spazzerà tutte le difficoltà nel dialogo e le tensioni diminuiranno, per lasciare il posto ad una meritata serenità. Qualche problema in più nelle questioni lavorative potranno incontrare invece i segni di Terra, perciò conviene sfruttare tutte le occasioni per realizzare determinati progetti. Per fortuna la Luna favorevole risolve ogni cosa e sostiene i più coraggiosi. Alcuni dubbi sul fronte amoroso potranno mettere a rischio l’umore. Cielo splendente invece per i segni di Fuoco, non potrebbe essere più favorevole! Con Venere in congiunzione l’amore va a gonfie vele e anche gli affari promettono grandi risultati e successi, oltre che tutta una serie di riconoscimenti per i più meritevoli. Settimana tranquilla per i segni di Acqua, in amore tutto procede senza intoppi, anche se qualcuno andrà in cerca di nuove emozioni. Buone prospettive e opportunità nella sfera lavorativa, con la possibilità di raggiungere traguardi insperati. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Sarà una settimana particolarmente fortunata per quanto riguarda i sentimenti! Venere regala gioie ed emozioni intense, e le attenzioni di un partner premuroso e presente faranno andare molti in estasi. Una Venere in Leone dà inizio a una fase più coinvolgente e calorosa, in cui sentirete forte la voglia di riaprirvi al sentimento, di divertirvi e sperimentare. Anche per i single il tempo della passione è finalmente tornato e cercheranno di rimettersi in gioco.

Lavoro: A partire da venerdì anche Mercurio torna nel segno e le cose cambieranno in meglio. Chi ha avuto un calo assisterà a un grande recupero in ambito lavorativo nelle prossime settimane e potrà vivere un week-end baciato dalla fortuna. Potrebbero arrivare anche risposte interessanti o accordi da concludere molto importanti, che potrebbero portarvi verso nuove direzioni. I successi saranno assicurati dalla vostra determinazione.

Toro

Amore: Inizio settimana incerto e pieno di dubbi, qualcuno è ancora indeciso se fidarsi della persona che ha al proprio fianco. Le stelle consigliano di lasciare andare le cose e di vederne gli sviluppi prossimamente. Nel frattempo potrebbe nascere un interessamento verso una persona che diventa sempre più intrigant. Per i single sono pronte nuove amicizie che desteranno curiosità e sveglieranno la passione.

Lavoro: Meglio sfruttare al massimo questa settimana sul fronte lavorativo. Chi ha delle proposte da avanzare o delle richieste da fare ai superiori non deve esitare a farsi avanti. A partire dalla prossima settimana, però, non ci sarà più Mercurio a fare da scudo nelle relazioni con capi e colleghi e potreste vivere qualche momento di isolamento che sarà opportuno superare per non compromettere i risultati raggiunti.

Gemelli

Amore: Buona la settimana per l’amore, il pianeta Venere rende appassionate e stimolanti le relazioni, anche se iniziate da poco. Le coppie datate potranno fare programmi per il futuro e progettare un viaggio imminente, mentre i single nel weekend si divertiranno alla grande e faranno strage di cuori!

Lavoro: Se nelle giornate di lunedì e martedì tutto sembrerà andare storto meglio non farsi prendere dal panico. La colpa sarà della Luna in opposizione che creerà qualche spiacevole contrattempo in più e un po’ di malumore per delle trattative saltate o affari non andati a buon fine. Ma da mercoledì tutto si sistemerà e nel fine settimana ci sarà un totale recupero!

Cancro

Amore: Inizio settimana un po’ burrascoso per le questioni sentimentali, con un picco che caratterizzerà le giornate di Mercoledì, giovedì e venerdì. Una luna opposta potrebbe causare dei bruschi sbalzi di umore e creare incomprensioni con un partner poco disponibile al dialogo. Anche i single risentiranno di un po’ di instabilità che comprometterà l’esito degli incontri.

Lavoro: Non avete ancora raggiunto una stabilità lavorativa e qualcosa ancora deve essere sistemato. Ci saranno però nuove opportunità per dimostrare che ci sono tutte le qualità per condurre in porto nuovi progetti. Mantenete alta la concentrazione e fate tesoro dell’esperienza che vi aiuterà a non fare errori. Ora che Urano è in aspetto favorevole riuscirete a prendere delle decisioni che avete rimandato, per paura o insicurezza.

Leone

Amore: Venere continua a sostenere gli innamorati e protegge gli incontri che faranno nascere amori sotto una buona stella. Nuove amicizie in arrivo e sguardi tenebrosi a cui però è necessario sfuggire per non destare gelosie. Inviti e vita mondana saranno pane quotidiano per i single, che non penseranno minimamente ad arretrare!

Lavoro: Inizia un periodo di grandi successi, sul lavoro ci saranno premi e nuove occasioni. Siete ambiziosi e intraprendenti, sapete cosa volete e siete decisi ad ottenerlo. Attenzione però a curare i rapporti sociali, sono quelli che vi danno la spinta per lanciare i vostri progetti. Fare nuove conoscenze in alto potrà essere molto utile.

Vergine

Amore: Torna l’armonia tra le coppie e dopo aver attraversato problemi di incomprensione sembra che tutto proceda tranquillo. Venere accentuerà il vostro fascino e propizierà il rapporto di coppia facilitando l’incontro delle affinità elettive. Per i cuori solitari, è il momento di mettere alla prova il potere della seduzione per partire alla conquista di un nuovo amore. La giornata di domenica porterà nuovi incontri, alcuni dei quali potranno far nascere feeling speciali.

Lavoro: Mercurio porta nuova energia e chiarezza sugli orizzonti professionali. Se ci sono state difficoltà nei rapporti con i superiori d’ora in poi è possibile trovare soluzioni valide e raggiungere accordi vantaggiosi. In alcuni casi occorre accettare qualche piccolo compromesso che comunque non pregiudica gli obiettivi raggiunti. Il vostro quadro astrale parla comunque di un periodo piuttosto movimentato e dinamico per la vita lavorativa con nuove idee ed esperienze che si concretizzano dandovi l’opportunità di esprimere il vostro talento.

Bilancia

Amore: Sul fronte sentimentale sarà una settimana ricca di desideri vitali e intensi. Sarete desiderosi di novità, cambiamenti, e vivrete l’amore in modo decisamente più intenso rispetto ai vostri standard. I single avranno voglia di conquista e partiranno col piede giusto: colpi di scena e colpi di fulmine coloreranno la scena della vostra vita sentimentale.

Lavoro: Sarà una settimana di svolta per molti Bilancia, chi ha goduto di un rinnovamento e ha ottenuto promozioni dovrà adesso mostrare di essere all’altezza. Comunque sia, riuscirete a dare il massimo e portare avanti con più slancio del solito i vostri intenti. Sarete determinati nel raggiungere le vostre mete.

Scorpione

Amore: Le storie rimaste in sospeso troveranno la giusta soluzione per proseguire verso un coinvolgimento emotivo di coppia. Sarà invece l’ambito familiare a creare maggiore stress e nervosismo, forse a causa di alcune ingerenze poco gradite. Per i single si prevedono piacevoli novità, ma dovranno tenere sotto controllo gelosia e possessività se non vorranno creare polemiche.

Lavoro: Qualche rallentamento sul lavoro non dovrà destare allarmismi, nonostante tutto è in ripresa, anche se leggera. Moderate l’impulso di manifestare progetti e idee che dovranno restare top secret, curate invece il dialogo per portare a termine le strategie e trarne vantaggio. Giornate fortunate quelle di mercoledì e giovedì.

Sagittario

Amore: Il passaggio di Marte nel segno stimolerà il vostro desiderio di avventura e di scoperta. Per fortuna Venere rafforza le relazioni nate da poco, in cui l’attrazione si mescola a pensieri e progetti condivisi. I single potranno conoscere gente nuova, originale e particolare, la vostra vita sociale nel fine settimana sarà molto interessante e stimolante.

Lavoro: A partire da venerdì sul piano professionale ci saranno dei profondi cambiamenti e riuscirete a ottenere riconoscimenti e risultati importanti. Ci saranno maggiori entrate e una situazione finanziaria decisamente migliore, che vi consentirà di sostenere anche spese impreviste. Preparatevi a vivere un week-end pieno di grandi occasioni!

Capricorno

Amore: Finalmente per i Capricorno la vita sentimentale torna serena, dopo aver attraversato settimane burrascose. Le grandi passioni fioriranno e lasceranno alle spalle paure e condizionamenti. Per molti potrebbe arrivare l’innamoramento vero! Per i cuori solitari, invece, inizia un periodo di flirt e avventure che aumenterà con l’estate in corso.

Lavoro: Novità in ambito professionale, molti si troveranno a cooperare e lavorare in team per un progetto comune in cui condividere gli ideali. Sarete anche di aiuto per appianare difficoltà con i colleghi e avrete la possibilità di collaborare con persone nuove. Con Urano in trigono tutto verrà affrontato con immediatezza e curiosità.

Acquario

Amore: All’opposizione di Venere già presente andrà ad aggiungersi quella di Mercurio che disturberà anche le relazioni sentimentali più tranquille. I rapporti che si salveranno saranno quelli in cui la passione arde ancora, ma molte situazioni in bilico si scioglieranno. I single potranno fare incontri interessanti verso la fine della settimana, ma pochi avranno un futuro.

Lavoro: Nuovi accordi e nuove opportunità di lavoro porteranno entrate consistenti nelle finanze, anche se è preferibile fare attenzione alle spese per non trovarsi in rosso. La risoluzione di alcuni problemi professionali migliorerà la vostra condizione e a trarne beneficio sarà anche il vostro umore.

Pesci

Amore: Amore altalenante, chi è alla costante ricerca di emozioni forti potrebbe complicare le cose, anche se non ce ne sarebbe affatto bisogno. Le stelle in questa settimana sono comunque benevoli e riservano grandi opportunità a chi desidera trovare un’intesa nel rapporto di coppia. Colpi di fulmine per i single e flirt passionali tra sabato e domenica.

Lavoro: Questa settimana vi conviene puntare tutto sul lavoro, soprattutto se svolgete una professione che vi porta di frequente a contatto con gli altri. Mercurio è pronto a supportarvi anche nelle mete ambiziose, soprattutto nella giornata fortunata di giovedì. In arrivo ottime chance professionali e incarichi prestigiosi.

