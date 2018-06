Abbanoa informa che martedì 26 giugno, dalle 8:30 alle 17, sarà interrotta l’erogazione idrica in via Garibaldi, via San Lucifero, via Costituzione e piazza Costituzione.

I lavori ricadono nell’ambito delle manutenzioni straordinarie di riqualificazione urbana che prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali con la totale sostituzione dei sottoservizi presenti.

I disservizi dovuti ad eventuali fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi nel tardo pomeriggio.

Abbanoa garantisce la presenza del proprio personale in cantiere per ripristinare l’erogazione al termine dei lavori e operare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

