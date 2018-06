Nel corso di attivita’ a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le fiamme gialle del gruppo di Cagliari, della tenenza di Muravera e quella di Iglesias hanno eseguito, nell’ultimo periodo, alcuni interventi nel territorio della provincia.

Nel corso di un primo controllo, effettuato presso un’attivita’ commerciale di una cittadina del Sarrabus, gli uomini della tenenza di Muravera hanno riscontrato che la merce veniva venduta in violazione della direttiva comunitaria che disciplina la sicurezza dei prodotti.

I finanzieri, infatti, hanno rinvenuto 263 articoli (telecamere, lampadine, calcolatrici, sveglie ecc….) mancanti o con la irregolare apposizione della marcatura “Ce”, dell’ indicazione degli estremi identificativi del produttore e delle avvertenze e istruzioni in lingua italiana.

In tre attivita’ commerciali di distinte localita’ del Sulcis, i finanzieri di Iglesias hanno rinvenuto, rispettivamente, 191, 140 e 165 articoli concernenti materiale elettrico che i titolari mettevano in commercio privi della marcatura “ce” o apposta irregolarmente, dell’ indicazione degli estremi identificativi del produttore e delle avvertenze e istruzioni in lingua italiana.

A Quartu Sant’Elena, presso un’attivita’ commerciale, i finanzieri del gruppo di Cagliari hanno rinvenuto 192 articoli (vassoi in cartone per alimenti e copridivano) privi delle indicazioni afferenti concernenti materiale elettrico che il titolare metteva in commercio privi della marcatura “Ce” o, dell’ indicazione degli estremi identificativi del produttore e delle avvertenze e istruzioni in lingua italiana.

I prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro ed a ciascun responsabile delle attivita’ commerciali e’ stata irrogata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 5.000 euro.

