Nel 1977, tra i banchi di scuola del Liceo Berchet di Milano, Enrico Ruggeri trova lo spunto giusto per fondare i Decibel insieme agli amici Silvio Capeccia e Fulvio Muzio.

Oggi, passati 40 anni, i pionieri del punk in Italia si riuniscono e pubblicano prima “Noblesse oblige”, un album con 12 brani inediti e 3 grandi successi e poi “L’Anticrtisto”.

Dallo scorso 6 aprile è in rotazione radiofonica “la banca”, nuovo singolo dei Decibel estratto dal disco di inediti “L’Anticristo” (Sony Music Italy) anticipato dal brano portato in gara al 68° Festival di Sanremo, “Lettera dal Duca” .

A proposito de “La Banca” la band afferma: «Un brano trascinante che ricorda le suggestioni “dance” del post punk anni ‘80, pronto a diventare uno dei momenti più efficaci del tour dei Decibel (la versione dal vivo, giurano, è esplosiva).

Il testo, con la scusa del racconto di un “furto con destrezza” in una banca, pone una domanda purtroppo attualissima: il bandito è chi ruba in una banca o chi ne gestisce i meccanismi?» Nella copertina de “L’Anticristo” Silvio Capeccia, Fulvio Muzio ed Enrico Ruggeri appaiono come tre manager in un futuro apocalittico: hanno gli occhi da rettile e l’aria di chi sta manovrando occultamente i destini dell’umanità.

Dopo il grande successo della prima parte del tour, Ruggeri e i Decibel tornano a esibirsi dal vivo per tutta l’estate e sarà un occasione unica quella del 7 luglio a Sedilo per l’unica data sarda della band.

Ruggeri darà vita ad un concerto “doppio” nel quale ripercorrerà la storia dei Decibel, dagli esordi fino all’ultimo album “L’Anticristo”, e suonerà anche i più grandi successi della sua lunga e fruttuosa carriera solista.

Il concerto inizierà per le 21.30 nella piazza di Sedilo e avrà ingresso gratuito

