L’associazione “Indelible Brother” organizza la 10^ edizione del Memorial di Mattia Sedda a Genoni e per questa edizione si è scelta una band come ospite che ha fatto la storia del punk mondiale, infatti saranno ospiti gli G.B.H.

Quando si parla dei G.B.H. la mente associa immediatamente la parola Punk, e non può essere diversamente. Con all’attivo 35 anni di carriera sulle spalle (decisamente ben portati), 10 album pubblicati e migliaia di km bruciati sulle strade di tutto il mondo, i G.B.H. sono una vera e propria leggenda vivente del Punk mondiale.

Il 2017 è stato un anno molto importante per la band inglese, che ha pubblicato il nuovo album dal titolo “Monumentum”.

I G.B.H. sono carichi per il tour di presentazione del nuovo album, che ha toccato l’Italia per due date a dicembte a Livorno e Brescia e adesso tornano per una data in Sardegna.

Il gruppo è considerato tra gli ideatori del movimento punk portato alla luce del grande pubblico grazie ai Sex Pistols nella metà degli anni ’70 e ad aprire la serata della band ci saranno i K’e K’e M e poi Joe Perrino & Grog.

Il concerto si terrà nel piazzale delle ex scuole elementari di Genoni.

