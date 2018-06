L’unita navale dei carabinieri dislocata a Sant’Antioco, nella giornata di ieri, ha soccorso un battello pneumatico da diporto che, a causa di un’avaria al motore fuoribordo stava andando alla deriva a largo delle acque del golfo di Palmas.

Era in corso la manifestazione del campionato assoluti di pesca in apnea quando l’equipaggio nautico dei carabinieri si è accorto di un natante con tre persone a bordo che tentavano, a fatica, di far ripartire il motore dell’imbarcazione.

La causa è stata un guasto meccanico, che ha impedito loro di far ritorno verso la costa.

I militari sono immediatamente intervenuti mettendo in sicurezza i passeggeri e trainando fino al porto di Sant’Antioco il battello.

