All’ultimo mondiale c’era anche lui.

Darijo Srna, difensore laterale destro croato, classe 1982, neoacquisto del Cagliari, ma per anni bandiera di Shakhtar Donetsk e Croazia, continua a tifare la “sua” nazionale. “Siamo sempre andati molto bene – ha spiegato questo pomeriggio nella prima conferenza stampa dopo il trasferimento in Sardegna riferendosi alla ottima partenza della Croazia in questo avvio di mondiali – e siamo spesso andati vicini al grande risultato. Sono molto fiero di questa squadra, credo che possa continuare a fare molto bene e a prendersi delle belle soddisfazioni”.

Srna è primatista di presenze nella nazionale Croazia, con 134 partite e 22 gol. Ha preso parte a due mondiali (2006, 2014) e a quattro edizioni del campionato europeo (2004, 2008, 2012, 2016).

