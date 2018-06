Mercoledì 27 giugno alle 18, nella sede Arc in via Falzarego 35 a Cagliari, sarà presentato il progetto “Look Closer”. Si tratta di un’iniziativa organizzata da Unica Lgbt in collaborazione con Ferai Teatro e l’associazione Notorius, nata da una raccolta di testimonianze delle studentesse e degli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari che sono stati invitati a raccontare come vivono il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere all’interno degli ambienti universitari.

Ogni storia è stata recitata davanti ad una telecamera da attori professionisti per garantire l’anonimato di chi si è voluto raccontare in maniera libera e senza filtri. L’appuntamento sarà replicato giovedì 28 alle 18 nell’Aula Multimediale della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari in via Is Mirrionis.

Venerdì 29, ancora nella sede Arc in via Falzarego 35 a Cagliari, alle 18.30 si terrà l’incontro “Essere genderfluid: oltre il binarismo”, un dialogo tra queer e femminismi con l’attivista transgender Ethan Bonali. La serata è organizzata dal movimento Non Una di Meno Cagliari.

Sabato 30 giugno ci sarà il consueto appuntamento con l’aperitivo “Pimp my Pride”: nella sede Arc dalle 19 sarà possibile personalizzare le proprie magliette in vista del Sardegna Pride. Sarà un momento di condivisione e confronto, oltre che l’occasione per raccogliere contributi per tutte le iniziative di Queeresima e Pride che non godono di risorse pubbliche ma sono autofinanziate.

L’ultimo incontro prima del grande corteo Sardegna Pride sarà il seminario “Diritti di Famiglie 4 – Soggettività queer nei luoghi di lavoro, tra visibilità e normalizzazione”, organizzato da Arc e Ufficio nuovi diritti Cgil in programma martedì 3 luglio alle 15 nell’aula magna Capitini, Facoltà di Studi umanistici dell’Univesità di Cagliari in piazza d’Armi.

È un incontro formativo coordinato da docenti universitari e professionisti del settore, che si rivolge a chi lavora nel sociale, nella scuola, nella cultura e a chiunque voglia approfondire i temi che incidono sulla qualità della vita di tutte le persone nei luoghi di lavoro. La partecipazione darà diritto ai crediti formativi professionali. Il seminario è stato pensato come approfondimento sul tema scelto per la Queeresima 2018, “La visibilità Lgbt e Queer”.

