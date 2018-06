Viabilità in tilt sulla ss131 alle porte di Cagliari.

Dal chilometro 13 al chilometro 5 in direzione del capoluogo sono diversi gli incidenti stradali, in cui sono rimasti coinvolti alcuni mezzi pesanti. Secondo le prime notizie non ci sarebbero feriti gravi, ma il traffico risulta essere fortemente rallentato: si consiglia di percorrere strade alternative.

Sul posto stanno operando tre volanti della polizia stradale.

(in aggiornamento)

