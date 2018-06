I Carabinieri del Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, al termine di accertamenti scaturiti da una segnalazione al 112 fatta dal direttore del centro vendite Ottimax, nella zona industriale, hanno denunciato l’operaio M.M., 33ennedi Gavoi, e due dipendenti dello stesso centro vendite, S.R., olbiese 46enne e M.F. 43enne, residente a Sant’Antonio Gallura. I tre sono stati sorpresi all’interno del negozio mentre rubavano un tosaerba e trenta sacchi di malta per intonaco.

A Palau i carabinieri hanno invece denunciato in stato di libertà per violazione di domicilio una giovane coppia di Arzachena. Si tratta del disoccupato ventenne B.T. e della cameriera C.N., di 18 anni. Gli stessi, passando da una finestra lasciata aperta, si sono introdotti in una privata abitazione di Palau località “Porto Pollo”.

