“In settimana i Comuni avranno le somme necessarie a pagare le quote sociali all’Aias. Abbiamo avuto comunicazione della disponibilità di cassa ed entro qualche giorno potremo trasferire le risorse”. Lo comunica l’assessore della Sanità, Luigi Arru, a seguito agli impegni assunti questa mattina davanti alle Commissione Bilancio e Salute del Consiglio regionale.

“A chi scarica sulla Regione responsabilità per i mancati pagamenti degli stipendi dei lavoratori, ricordiamo ancora una volta che in un triennio Aias ha avuto quasi 120 milioni di soldi pubblici e che l’Ats sta liquidando regolarmente quanto dovuto per le prestazioni concordate – attacca l’esponente della Giunta – Altrettanta regolarità sarà pretesa per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, così come voluto dal Consiglio regionale, deliberato dalla Giunta e applicato, laddove necessario, dall’Ats”.

