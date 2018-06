Nella notte scorsa i vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti in via Redipuglia a Cagliari per un auto incendiata.

L’intervento è avvenuto intorno alle 5 del mattino e l’autovettura è andata completamente distrutta.

Ormai gli incendi di macchine nell’hinterland cagliaritano si susseguono con regolarità e per i cittadini la paura è che sia impossibile trovare i colpevoli.

