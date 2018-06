E’ morto alle 9,30 all’ospedale ‘Nostra Signora di Bonaria’ di San Gavino (Ca) in seguito alla gravi lesioni riportate, Alberto Piseddu, 24enne di Sanluri (Ca), uno dei due feriti coinvolti nell’incidente stradale accaduto all’alba a Sanluri Stato che è costato la vita a Naika Fatta, 34enne nata ad Oristano ma residente a Castellamonte in provincia di Torino.

Resta ricoverato nell’ospedale di San Gavino l’altro giovane che era a bordo della Fiat 500, Andrea Figus 20enne di Sanluri. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco, il 118 e i Carabinieri del Nucleo radiomobile e della Stazione di Sanluri per i rilievi del caso.

