Temperature massime di almeno 35 gradi in Sicilia e Sardegna, e gran caldo in generale in tutto il Centrosud, ma che non risparmierà il settentrione.

E’ in arrivo dal primo luglio la prima ondata di caldo della stagione e già nel prossimo weekend, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, la colonnina di mercurio salirà. “Nel corso del fine settimana – spiegano – l’espansione graduale di un promontorio di alta pressione a matrice nord-africana, riporterà condizioni di tempo progressivamente più stabili in tutto il Paese”. Ma sarà da domenica che quest’area di alta pressione coinvolgerà tutto il settore occidentale del Mediterraneo, e quindi anche l’Italia, dove si profila la prima vera ondata di calore estiva, più persistente al Centrosud. “In questa parte del Paese, infatti – notano gli esperti di Epson Meteo – da lunedì il termometro potrà raggiungere diffusamente i 33-34 gradi, ma con picchi anche superiori su Sardegna e Sicilia già a partire da domenica”. Domani, intanto, il vortice depressionario responsabile del maltempo al Sud (oggi con rovesci e temporali), comincerà ad allontanarsi verso est, favorendo un’attenuazione dell’instabilità anche nelle regioni meridionali.

In particolare su Triveneto, estremo Nordovest, regioni adriatiche e alto versante ionico il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di locali precipitazioni al mattino nelle Alpi orientali e tra Molise e Puglia; nel pomeriggio sono previsti brevi rovesci o locali temporali nelle Alpi occidentali, nelle Prealpi lombardo-venete e tra Alto Adige e Carnia; brevi piovaschi, invece, lungo la dorsale appenninica tra Abruzzo e Appennino calabro-lucano e nel Salento. Nel resto del Paese il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le temperature per lo più saranno in lieve aumento con valori fino a 28-29 gradi al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole. Quanto a venerdì, sempre secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo, sull’insieme del Paese il tempo sarà abbastanza soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio si prevede lo sviluppo di locali e brevi rovesci o temporali nel settore alpino e lungo la dorsale appenninica tra Abruzzo e Basilicata e nel sud della Puglia. Le temperature saranno in generale e sensibile aumento con valori nuovamente fino a 30-31 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna.

