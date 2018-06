C’è anche un ragazzo sardo, Francesco Congiu, 23 anni di Nuoro, tra i 62 neo diplomati come cuochi professionisti dell’Alma, la scuola internazionale di cucina italiana fondata da Gualtiero Marchesi.

Una scuola che apre prospettive lavorative rosee per i corsisti che quest’anno ha consacrato come migliore studentessa la varesina Valentina Perani. Anche Francesco Congiu, appena lasciata l’accademia Marchesi in provincia di Parma, ha trovato subito lavoro nel ristorante Capo Est di Capo Comino. “La scuola dell’Alma apre un mondo enorme nel campo della cucina – racconta all’ANSA il neo chef – Per 10 mesi si lavora sodo: tante ore di pratica e tanta teoria, gli ultimi sei mesi sono di stage e sempre con maestri eccellenti”. Un diploma alle spalle al liceo classico di Nuoro e da sempre il pallino della cucina, Francesco decide di partire a Parma per la sua formazione.

“Sono arrivato all’Alma qualche anno fa per il primo corso di tecniche di base, poi ho fatto uno stage per sei mesi al ristorante Montiblu di Nuoro dove ho poi lavorato per un altro anno. Infine sono tornato a Parma all’accademia Marchesi. Ora farò la stagione qui in Sardegna poi partirò per la stagione invernale. Il mio sogno è aprire un ristorante, una cosa che mi piacerebbe fare nell’isola e comunque non fuori dall’Italia. Ma sono ancora giovane, prima mi dovrò fare le ossa”. Le occasioni di lavoro per i diplomati dell’Alma non mancano.

“Già dopo i primi sei mesi dal conseguimento del diploma, lo stato occupazionale dei nostri allievi è del 90% – conferma il presidente dell’accademia Enzo Malanca – Gli esami finali del corso hanno visto mobilitarsi, oltre ai docenti interni coordinati dal direttore didattico chef Matteo Berti, ben 42 visiting chef, che rappresentano la migliore espressione della cucina italiana d’autore. Tra loro, chef stellati come Riccardo Monco, Antonella Ricci, Matteo Baronetto, Terry Giacomello, Luciano Zazzeri, Giuseppe Tinari e Karl Baumgartner”.

Commenti

comments