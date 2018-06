Grandi manovre in vista delle regionali che si svolgeranno a febbraio 2019. Il movimento autonomistico di matrice sardista La Base, che fa capo al sindaco di Ollolai, Efisio Arbau, confluisce nel Partito Sardo d’Azione e già dalla prossima tornata elettorale parteciperà alla competizione non con il proprio simbolo, ma sotto il vessillo dei Quattro Mori.

L’adesione al Psd’Az, però, potrebbe non essere scontata per tutti: il tesseramento con i Sardisti è lasciato alla scelta personale di ciascun militante. La decisione assunta dall’assemblea è “la naturale evoluzione verso la militanza all’interno di un partito organizzato che opera nel medesimo campo politico”, spiegano i vertici del movimento. Già da maggio dello scorso anno il “fidanzamento” con il Psd’Az era stato formalizzato in Consiglio regionale.

Il consigliere Gaetano Ledda aveva lasciato la maggioranza di centrosinistra sbattendo la porta e insieme con i Sardisti aveva formato il gruppo Psd’Az-La Base, che presto diventerà solo Psd’Az. Nessuna perplessità, neppure sulla recente alleanza elettorale con la Lega di Salvini, alle politiche e alle amministrative. “Dopo 20 anni il Partito Sardo d’Azione è ritornato in Parlamento – dice all’ANSA Efisio Arbau – portando avanti un’impostazione e temi importanti per la Sardegna. Inoltre il Psd’Az mantiene tutta la sua autonomia. Alla prova dei fatti – argomenta – la scelta della segreteria Solinas direi che si è rivelata vincente”.

Commenti

comments