Non ci sono elementi utili a ritenere che vi sia stato un omicidio.

E’ questa la motivazione che ha spinto il sostituto procuratore Alessandro Pili a chiedere l’archiviazione del fascicolo sulla scomparsa di Luca Congera, 49 anni di Quartu, dopo l’esposto presentato da alcuni familiari che si erano rivolti all’avvocata Paola Pischedda. Due settimane fa, i dubbi sollevati dalla famiglia avevano convinto la Procura a predisporre una serie di accertamenti e intensificare le ricerche dell’uomo, di cui si sono perse le tracce il 16 marzo scorso, quando è stato visto l’ultima volta a Quartu, dove viveva.

Gli investigatori della Polizia e i Vigili del Fuoco avevano così ripreso le ricognizioni nei pressi di un canneto vicino alle Fornaci Picci, sempre a Quartu. Una telefonata anonima giunta alla madre del pescatore scomparso, infatti, aveva ipotizzato che l’uomo fosse stato picchiato e gettato in un canneto. Ma non ci sono stati ulteriori riscontri investigativi. Ora la parola passa al Gip che dovrà decidere se accogliere o meno le richieste di archiviare l’indagine aperta per sospetto omicidio. Nei giorni scorsi, intanto, i familiari sono stati sentiti in Procura: in questo frangente uno di loro avrebbe rivelato possibili intenti suicidi dell’uomo, ma anche in questo caso non risultano riscontri alle dichiarazioni del parente.

Nelle prossime ore verrà poi chiarita la decisione della famiglia (una parte assistita dall’avvocata Paola Pischedda, un’altra dal legale Gianfranco Piscitelli) che potrebbe opporsi alla richiesta di archiviazione per chiedere di proseguire nelle ricerche. L’indagine sulla sparizione di Luca Congera è seguita anche da alcune trasmissioni televisive nazionali che hanno raccolto sin da subito dubbi e testimonianze.

