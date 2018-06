Il tour di Goletta Verde fa tappa in Sardegna. L’isola sarà la terza meta della campagna itinerante di Legambiente in difesa dell’ecosistema marino. Tra sabato e martedì prossimi sarà a Santa Teresa di Gallura, La Maddalena e Olbia per denunciare le minacce cui sono sottoposti mari e coste italiane, a iniziare dall’emergenza prodotta dalla “maladepurazione”.

Domani ad Alghero i rappresentanti di Goletta Verde parteciperanno a “Gestione della fascia costiera sabbiosa: la spiaggia, la posidonia, le dune”, evento dedicato al problema dell’erosione costiera. Sabato pomeriggio l’imbarcazione arriverà a Santa Teresa di Gallura per delle visite a bordo. Domenica l’incontro con istituzioni e stampa sarà dedicato al ruolo delle aree marine protette.

È previsto un giro all’interno dell’Area marina protetta di Capo Testa e Punta Falcone. Al termine il ritorno a Santa Teresa. Da lì ci si sposterà martedì per La Maddalena, dove si discuterà di turismo sostenibile. Nel pomeriggio a Olbia la presentazione dei dati del monitoraggio sulle acque sarde.

Commenti

comments