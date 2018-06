“Si informa la Cittadinanza che in seguito a verifiche effettuate dall’Azienda Tutela della Salute – ASSL Cagliari su campioni d’acqua della rete urbana, l’acqua distribuita nella rete idrica non è idonea al consumo umano”, il comune di Sestu, attraverso una nota pubblicata sul sito istituzionale, ha diramato l’avviso circa la non potabilità dell’acqua.

Come specifica il Ministero della Salute, per “acqua idonea al consumo umano” si intendono acque trattate o non trattate, di uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete di distribuzione oppure mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

